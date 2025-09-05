A cantora Fafá de Belém promete agitar a noite dos tocantinenses nesta sexta-feira (5), durante o Festival Gastronômico de Taquaruçu, em Palmas. Artistas regionais também se apresentam ao longo do evento.\nO festival é gratuito e segue até o dia 7 de setembro na praça Vereador Tarcísio Machado da Fonseca, no distrito de Taquaruçu. A expectativa é que 150 mil pessoas participem do festival ao longo dos quatro dias.\nAnavitória e Mundo Bita também estão confirmados. Confira a agenda de shows:\nSexta-feira (5) – Fafá de Belém\nSábado (6) – Anavitória\nDomingo (7) – Mundo Bita\nSegundo a prefeitura, além dos shows, o público poderá participar de oficinas e curtir atrações culturais.\nUma das novidades desta edição é que os shows terão início mais cedo. O Mundo Bita se apresentará às 16h. Os outros artistas sobem ao palco às 22h. A mudança atende ao pedido dos moradores do distrito.