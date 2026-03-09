Polícia Civil do Tocantins (Divulgação/Dicom SSP-TO)\nA organização criminosa conhecida como Comando Vermelho (CV) é alvo da 6ª fase de investigação da Polícia Civil do Tocantins (PCTO) por envolvimento em homicídios registrados na capital durante os três primeiros meses de 2023. A polícia cumpriu mandados de prisão na manhã desta segunda-feira (9).\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Polícia faz operação contra cúpula de organização criminosa no Tocantins\nA operação, denominada Gotham City, tem como objetivo cumprir mandados de prisão contra membros da facção. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), nesta etapa estão sendo cumpridos quatro mandados contra investigados. Entre os alvos estão integrantes da cúpula do grupo no Tocantins, identificados como Wagner de Oliveira Costa, conhecido como “Luxúria” (ou LX) e José Matheus Silveira Carneiro, conhecido como “Galo Cego”. Este último foi preso no início de fevereiro de 2026, no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.