Faca encontrada na área queimada onde carro pegou fogo (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma faca encontrada na área queimada onde um carro pegou fogo com uma pessoa dentro, em Palmas, não tem relação com o caso, segundo esclarecimento divulgado nesta quarta-feira (9) pela Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO). O utensílio foi localizado por uma equipe da TV Anhanguera na terça-feira (8), horas após o veículo ser retirado do local.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Corpo carbonizado é encontrado em Palmas\nEm nota oficial divulgada nesta quarta-feira (9), a pasta explicou que os profissionais da Perícia Oficial Criminal examinaram a faca durante os procedimentos técnicos no local. Após a averiguação, os peritos constataram a ausência de interesse investigativo no material e, por essa razão, decidiram não recolher o objeto.