Cavalgada reuniu centenas de cavaleiros e amazonas pelas ruas de Miranorte neste domingo (31), durante a programação da 31ª Expoagro (Reprodução/Instagram do Sindicato Rural de Miranorte)\nA programação da 31ª Exposição Agropecuária de Miranorte (Expoagro) continua até o próximo sábado (6), mesmo após o homicídio que matou um trabalhador da área de sonorização durante a festa. O crime aconteceu na madrugada de domingo (31), dentro do Parque de Exposições Agropecuárias do município, e segue sob investigação da Polícia Civil.\nA vítima, identificada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) como Geovane da Silva Lima, de 38 anos, prestava serviços no evento quando acabou atingida por um disparo de arma de fogo. O homicídio ocorreu por volta de 1h30, logo após o desfile da Garota Expoagro.\nDinâmica da ocorrência