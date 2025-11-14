Vinte e um imóveis residenciais e comerciais foram interditados pela Defesa Civil no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em razão da explosão de uma edificação que seria usada para armazenamento ilegal de fogos de artifício.\nOs moradores dos imóveis interditados foram abrigados por familiares, segundo a Defesa Civil.\nA explosão ocorreu na noite de quinta-feira (13), no número 79 da rua Francisco Bueno.\nA Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi acionada e constatou grandes danos. Diversos imóveis e veículos foram atingidos pelos destroços da explosão, que foi sentida a quilômetros de distância.\nSuspeito de assassinar servidor público após dívida de consórcio é ex-secretário\nGovernador decreta ponto facultativo e servidores do Tocantins terão quartos dias de folga\nUm homem morreu, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele seria o responsável pela residência onde estavam os fogos de artifício. Outras dez pessoas ficaram feridas.