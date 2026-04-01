O Exército brasileiro promoveu nesta quarta-feira (1º) a primeira mulher à patente de general de brigada, Claudia Lima Gusmão Cacho, 57, durante cerimônia em Brasília. A posição figura entre as principais da hierarquia da Força.\nEm discurso, o chefe do Estado-Maior do Exército, general Francisco Humberto Montenegro Junior, afirmou que a promoção de Cláudia Gusmão tem "especial significado histórico" e representa "a maturidade de um Exército que reconhece seus talentos de forma justa e que valoriza seus profissionais na exata medida em que se distinguem no exercício da atividade militar".\nAlém de Claudia, a solenidade no Clube do Exército promoveu 16 coronéis ao posto de general de brigada, 11 generais de brigada ao de general de divisão e 2 generais de divisão ao de general de Exército –que passarão a integrar o Alto Comando.