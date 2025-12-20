Izadora Alencar e o irmão Lucas Cirqueira (Izadora Alencar/Arquivo pessoal)\n"Companheiro, carismático e coração bom", essas são as palavras que Izadora Alencar usa para definir o irmão Lucas Batista de Alencar Cirqueira Costa, de 31 anos. O jovem foi encontrado sem vida dentro de um carro submerso no lago de Palmas. Ele era servidor público do Igeprev, nomeado como comissionado há pouco mais de um mês, e filho do ex-prefeito de Jaú do Tocantins, João Cirqueira. Com a partida, familiares prestaram homenagens e se despediram de Lucas.\n"Foi um exemplo de bondade por onde passava. Ajudava todo mundo, um filho, um neto e um irmão maravilhoso, sempre foi a base da família, aquela pessoa que nos motivou e torcia para estarmos juntos a todo instante. A personalidade do Lucas era incomparável, pois sempre nos surpreendia com seu jeito alegre. Hoje só nos resta as boas lembranças do que vivemos", disse a irmã em entrevista ao g1.