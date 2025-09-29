Daniel Mascarenhas, de 32 anos, foi encontrado morto no porta-malas de um carro em Palmas (Redes sociais/SSP-TO/Reprodução)\nAs circunstâncias do assassinato do jovem Daniel Mascarenhas, de 32 anos, chamaram atenção dos moradores de Palmas durante o fim de semana. Ele foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro após ficar um dia desaparecido. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é de que o crime tenha envolvimento com o tráfico de drogas.\nVeja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o crime.\nQuem era o jovem morto?\nDaniel Mascarenhas, de 32 anos, era morador de Palmas e estava desaparecido desde a sexta-feira (26). Segundo familiares informaram à polícia, ele saiu de casa dizendo que iria até a quadra 1.306 Sul para receber um dinheiro.\nDesde então, o jovem não foi mais visto. A Polícia Civil confirmou que Daniel foi vítima de homicídio, tendo sido executado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo.