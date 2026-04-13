Sede da DHPP de Palmas (Djavan Barbosa/Jornal do Tocantins)\nUm homem foi morto a tiros no Jardim Taquari, localizado no região sul de Palmas, na manhã desta segunda-feira (13). A vítima teve identificação confirmada como Lucas Vieira de Sousa, de 30 anos.\nConforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP), em Palmas, iniciou de imediato as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime.\nGoiânia registra 4 mortes de moradores de rua em três dias\nMulher encontrada em rio no TO: marido investigado é solto, e filhas seguem presas suspeitas do crime\nVingança brutal: mulher planeja morte dos pais do ex e seis vão responder por execução de pastores em Pium\nA SSP informou ainda que o corpo de Lucas foi removido por uma equipe do Núcleo de Medicina Legal de Palmas, sendo encaminhado para a sede do Núcleo, onde passará por necropsia para determinar as causas da morte.