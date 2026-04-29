Associação Brasileira de Medicina de Tráfego afirma que dirigir apenas 5 km/h acima do limite em áreas urbanas já é suficiente para dobrar o risco de um acidente (Félix Carneiro/Governo do Tocantins)\nO excesso de velocidade lidera as infrações de trânsito no Tocantins e concentra quase a totalidade das autuações nas rodovias estaduais. Levantamento da Gerência de Estatísticas de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/TO) registra 102.654 autuações em 2025, das quais 94.393 ocorreram por velocidade acima do limite permitido, o equivalente a 91,96% dos casos.\nNos centros urbanos, o cenário também chama atenção. Em Palmas, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) contabiliza 140.786 autuações no ano, sendo 70,58% relacionadas ao excesso de velocidade. Em Araguaína, a Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT) registra 46.093 infrações, com 19.161 por esse motivo, o que representa 41,57% do total.