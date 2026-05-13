O desrespeito aos limites de velocidade é o principal problema nas vias do Tocantins. De acordo com levantamentos do Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran), essa é a infração mais comum tanto nas rodovias estaduais quanto nos maiores centros urbanos do estado. Em 2025, das 102.654 autuações aplicadas pela Agência de Transporte, Obras e Infraestrutura (Ageto) nas rodovias, 91,96% (94.393 casos) foram motivadas pelo excesso de velocidade.\nEm maio as ações integradas de fiscalização e campanhas educativas foram intensificadas em escolas e comunidades, buscando uma mudança de comportamento e um trânsito mais seguro no estado.\nPanorama nas principais cidades\nO comportamento de risco também é predominante nas áreas urbanas. Em Palmas, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) registrou 140.786 autuações em 2025, das quais 70,58% correspondem a condutores transitando acima do limite permitido. Em Araguaína, o índice é de 41,57%, totalizando 19.161 registros por esse motivo.