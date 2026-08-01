O edital da segunda edição do Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins foi publicado. As inscrições começam no dia 5 de agosto e vão até o dia 9 de setembro de 2026. As provas serão aplicadas em 15 cidades.\nO exame é uma forma de acesso às universidades públicas do Tocantins. Os resultados poderão ser utilizados posteriormente para ingressar na Universidade Federal do Tocantins (UFT), Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).\nConheça a história da mãe que vende pastel para pagar a faculdade de medicina das filhas: 'É muito gratificante'\nPalmas abre 662 vagas para cursos gratuitos de iniciação artística; veja quando abrem as inscrições\nA taxa de inscrição é de R$ 95 e as solicitações de isenção podem ser feitas até às 17h do dia 6 de agosto.