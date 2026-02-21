A Coordenação de Processos Seletivos da Universidade Federal do Tocantins (Copese/UFT) publicou o edital de abertura do Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins (Exato) 2026 – 1ª edição. As inscrições estarão abertas das 9h do dia 23 de fevereiro até as 17h do dia 1º de abril. A aplicação da prova está marcada para o dia 17 de maio.\nO valor da taxa de inscrição é de R$ 70. O edital prevê a possibilidade de isenção da taxa para:\nEstudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico);\nCandidatos de baixa renda que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais em escolas privadas;\nIndígenas e quilombolas.\nO pedido de gratuidade deverá ser feito entre as 9h do dia 25 de fevereiro e as 17h do dia 26 de fevereiro, conforme orientações previstas no edital. Para ter direito à isenção, é necessário apresentar toda a documentação comprobatória exigida.