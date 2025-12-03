A Polícia Civil concluiu um inquérito após um exame de DNA revelar a identidade de um investigado por suspeita de estuprar e roubar uma idosa de 76 anos, em Araguaína, região norte do estado. A verificação foi feita por meio da comparação do material genético do suspeito com o que foi encontrado na vítima.\nO suspeito também é investigado por estuprar outra idosa de 71 anos. O nome dele não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nO crime aconteceu no dia 21 de setembro de 2024. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima estava sozinha em casa quando o suspeito entrou no local com uma faca. Ele teria roubado joias, um relógio, um rádio e diversos alimentos.\nConforme a SSP, a idosa foi até o atendimento médico da cidade, onde constataram lesões compatíveis com violência física na região genital da vítima e coletaram o material genético.