Genivaldo Mendes da Silva é suspeito de mandar matar técnica de enfermagem em Figueirópolis (TSE/Divulgação)\nO ex-vereador de Sandolândia Genivaldo Mendes da Silva foi condenado a 41 anos e 3 meses de prisão por mandar matar a técnica de enfermagem Daiany Batista de Carvalho, de 31 anos, em Figueirópolis, no sul do Tocantins. Segundo a Justiça, Genivaldo pagou R$ 5 mil a Faustino Ferreira Madeira e o levou até o local do crime para que Daiany fosse executada.\nO julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi na sexta-feira (14).\nFaustino, apontado como executor dos disparos, também foi condenado. Ele deverá cumprir 34 anos, quatro meses e 15 dias de prisão. Os dois foram condenados por feminicídio qualificado e deverão cumprir as penas em regime fechado.\nConforme a sentença do juiz Jossanner Nery Nogueira Luna, Genivaldo também deverá pagar R$ 100 mil de indenização por danos morais à família da vítima. Faustino foi condenado ao pagamento de R$ 50 mil. O magistrado determinou o cumprimento imediato das penas.