Renato Jayme da Silva ao lado da esposa Olívia Amaral (Reprodução/ Intagram de Renato Jayme da Silva)\nRenato Jayme da Silva, de 58 anos, ex-secretário de Saúde do Tocanitns, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi (HRG) após um acidente na TO-070, no sul do Tocantins. A esposa dele, Olívia Aparecida, morreu no local. O filho do casal, Vitor Faleiro, de 25 anos, também ficou ferido, mas recebeu alta hospitalar.\nO acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (4), entre os municípios de Formoso do Araguaia e Dueré. Segundo a Polícia Militar, a família seguia de Palmas para Goiânia, onde passaria alguns dias de lazer, quando o veículo em que estava capotou na rodovia.\nOlívia Aparecida não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. Renato Jayme e o filho foram resgatados e levados para o Hospital Regional de Gurupi.