O ex-secretário da Saúde viajava com a família quando o carro que estavam capotou na TO-070 (Reprodução/ Instagram de Renato Jayme da Silva)\nO ex-secretário de Saúde do Tocantins Renato Jayme da Silva, de 58 anos, segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília (DF). Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (15), ele está em respiração mecânica após sofrer politraumatismo.\nRenato foi transferido do Hospital de Referência de Gurupi para Brasília no feriado do dia 7 de setembro, três dias após sofrer um acidente de trânsito na TO-070, na região sul do estado.\n'Uma pessoa radiante': quem era esposa do ex-secretário da Saúde do TO que morreu em acidente\nEx-secretário da Saúde do TO, Renato Jayme, é transferido para hospital particular em Brasília