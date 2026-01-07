Ex-secretário Clemente Barros morre em acidente de trânsito em Palmas (Manoel Junior/Governo do Tocantins)\nO ex-secretário de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), Clemente Barros, morreu nesta quarta-feira (7) após ser atropelado por um carro na Avenida Palmas Brasil, que é um importante eixo comercial e gastronômico na região sul da capital.\nVeja reportagem no Bom Dia Tocantins: Ex-secretário do governo do Tocantins morre atropelado em avenida de Palmas\nTestemunhas relataram à repórter Anne Acioli, da TV Anhanguera, que Clemente atravessava a avenida no momento em que acabou atingido pelo veículo. Ele morreu ainda no local do acidente. O suspeito do atropelamento tem 22 anos e permaneceu no cenário da batida para prestar socorro à vítima.\nSeis morrem e 16 ficam feridos após carreta atingir van em rodovia