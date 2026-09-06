O ex-secretário da Saúde viajava com a família quando o carro que estavam capotou na TO-070 (Reprodução/ Intagram de Renato Jayme da Silva)\nO ex-secretário de Estado da Saúde do Tocantins, Renato Jayme da Silva, de 58 anos, completa neste domingo (6) o terceiro dia de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi (HRG). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), ele segue sob monitoramento após sofrer um acidente na TO-070 durante uma viagem com a família.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Empresária morta em acidente na TO-070 é sepultada; marido segue internado\nO capotamento aconteceu na manhã de sexta-feira (4), entre Formoso do Araguaia e Dueré. Renato viajava de Palmas para Goiânia (GO) quando o veículo saiu da pista e capotou. No acidente, a esposa dele, Olívia Aparecida Amaral Silva, de 52 anos, morreu ainda no local.