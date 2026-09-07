O ex-secretário de Estado da Saúde do Tocantins, Renato Jayme da Silva, de 58 anos, foi transferido nesta segunda-feira (7) para um hospital particular em Brasília (DF). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a transferência foi realizada a pedido da família.\nRenato Jayme estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Gurupi (HRG) desde a última sexta-feira (4), após o carro em que ele viajava com a esposa, Olívia Aparecida Amaral Silva, de 52 anos, e o filho do casal, Vitor Faleiro, ter capotado às margens da TO-070.\nDe acordo com a SES, durante o período em que permaneceu no HRG, o ex-secretário recebeu atendimento especializado e foi acompanhado por uma equipe multiprofissional.\nRenato Jayme, além de ter comandado a Secretaria de Estado da Saúde, também presidiu o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Após o acidente, o órgão manifestou pesar pela morte de Olívia Aparecida Amaral Silva e prestou solidariedade aos familiares e amigos.