A Justiça determinou o bloqueio de R$ 2,5 milhões pertencentes a uma ex-representante comercial e a uma advogada investigadas na Operação Fluxo Oculto, que investiga suposto esquema milionário de crimes contra empresários do agronegócio no Tocantins. Além disso, foram realizadas buscas e apreensões de veículos e documentos em Palmas e em Balsas (MA).\nSegundo o delegado Wanderson Queiróz, a ex-representante comercial, de 35 anos, utilizava seu cargo em uma empresa do setor para firmar contratos fraudulentos, enganando tanto a instituição quanto agricultores. Já a advogada, de 30 anos, é apontada como a responsável por receber e ocultar os valores ilícitos, utilizando empresas de fachada e adquirindo bens de luxo, como imóveis e veículos de alto valor.\nOs nomes dos investigados não foram divulgados, por isso, o JTo não conseguiu contato com as defesas.