Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Civil após ser condenado a 12 anos de prisão por estuprar uma criança de 11 anos. Na época do crime, segundo a polícia, ele era ex-professor da vítima e praticou os abusos após convidá-la para ir até a casa dele.
O condenado teve apenas as iniciais J.A.L. divulgadas pela polícia e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.
De acordo com as investigações, o crime ocorreu no ano de 2015, no povoado Cartucho, em Goiatins. Os abusos teriam se repetido em outras ocasiões até serem descobertos pela mãe da vítima, que procurou a Polícia Civil.
O mandado de prisão foi expedido pelo Juízo Único da comarca de Goiatins após a condenação transitar em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso.