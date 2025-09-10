O ex-prefeito de Palmeirante Manoel de Oliveira Plínio foi condenado por improbidade administrativa e terá que devolver R$ 6,8 milhões aos cofres públicos. Ele é acusado de causar prejuízos ao município com despesas sem comprovação e encargos sociais que foram retidos, mas não repassados aos seus devidos destinatários.\nAinda cabe recurso à decisão. O JTo entrou em contato com a defesa do réu, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nOs atos de improbidade administrativa ocorreram durante a gestão do réu entre os anos de 2013 e 2016. Segundo o processo, o município entrou com uma ação na Justiça em 2019, depois que o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE) constatou um débito de R$ 6.805.027,00 no balanço patrimonial do ano de 2017.\nAs contas analisadas são referentes ao último ano de mandato do gestor, em 2016.