A sentença ainda estabeleceu indenização mínima de R$ 100 mil aos herdeiros de cada vítima (Divulgação/TJTO)\nO ex-policial militar Edson Vieira Fernandes, conhecido como “Lobão”, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Gurupi a 35 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pelos assassinatos de Wesley Oliveira da Luz e Geovane Miguel da Silva e com isso, acumula mais de 51 anos de pena com outra condenação em 2024. A decisão, proferida na última sexta-feira (27), encerra um processo que se arrastava desde 2017 e confirma a tese de "limpeza social" defendida pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO).\nDe acordo com o TJ, Os crimes ocorreram em dezembro de 2017, na Vila São José. Wesley foi morto a tiros na Rua 10 e, logo em seguida, Geovane também foi executado. Segundo a acusação, a segunda morte foi uma "queima de arquivo" para garantir a impunidade do primeiro crime.