Um homem de 41 anos foi preso após ser condenado por crimes sexuais contra adolescentes em Monte do Carmo, na região central do estado. Segundo a Polícia Civil, o condenado era pastor na época dos crimes e as vítimas eram adolescentes que frequentavam a igreja dele.
O mandado de prisão definitiva foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Porto Nacional e cumprido na manhã desta sexta-feira (3). O nome do condenado não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.
Conforme a polícia, os crimes aconteceram entre os anos de 2015 e 2018. Investigações apontaram que o pastor se aproveitava da confiança de sua posição na igreja para atrair as vítimas.