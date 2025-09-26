-Suspeito de executar casal de pastores no Tocantins é preso em Santa Catarina (1.3317267)\nInvestigações apontaram que, antes de Francilene de Sousa Reis e Silva e Dorvalino das Dores da Silva serem assassinados, o executor visitou o assentamento onde eles moravam. Ele foi levado ao local pela ex-nora do casal de pastores, suspeita de ser a mandante do crime. Inconformada com o fim do casamento, a mulher chegou a se passar por um policial ao fazer ameaças ao ex-marido.\nO suspeito de executar o casal de pastores foi preso nesta sexta-feira (26) em Joinville (SC). A ex-nora foi presa há três meses na mesma cidade. Na época, ela negou a autoria do crime, segundo o delegado José Lucas Melo. Os nomes dos dois não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas deles.\nSegundo a Polícia Civil, a suspeita teria feito ameaças ao ex-marido e à família dele, afirmando que, se a relação dos dois não fosse reconciliada, os pastores “pagariam as consequências”. Segundo a delegada responsável pelo caso, Jeannie Daier de Andrade, a mulher fazia as ameaças sob a justificativa de que ela estaria sentindo muita dor com o fim da relação.