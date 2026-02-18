A dona de casa Ingrid Gabriele Santos Teixeira, de 39 anos, afirma que vive com medo há mais de dois anos, mesmo após conseguir medidas protetivas contra o ex-namorado, o policial militar Edmar Silva de Araújo, de 43 anos. Ela relata agressões, ameaças e descumprimento das decisões judiciais desde 2024. O caso é investigado pela polícia.\nVeja no JA 1ª Edição: Descumprimento de medidas protetivas é desafio no combate à violência contra a mulher\nO último caso de agressão aconteceu no sábado (14) e ganhou repercussão após ela publicar relato nas redes sociais. O caso é investigado pela Polícia Civil como suspeita de violência doméstica, envolvendo agressões e ameaças.\nÉ terrível, você está sempre assombrada, porque não vive bem dentro da sua casa. Eu mesma estou aterrorizada, ele [Edmar] sabe a minha rota, sabe que minha filha está internada e sabe onde eu moro, onde há muita facilidade para ele entrar, porque ele já sabe de tudo. Então é viver como se tivesse um monstro vindo atrás de ti o tempo todo”, disse Ingrid Gabriele em entrevista à TV Anhanguera.