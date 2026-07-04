A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o desaparecimento de Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, de 39 anos, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza. O registro foi feito pelo marido dela na madrugada desta sexta-feira (3), em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.\nSegundo a Polícia Civil, as diligências realizadas até o momento indicam, em princípio, um desaparecimento voluntário, "sem indícios da prática de crime".\nDe acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o marido relatou que Dayanne saiu de casa na manhã de quinta-feira (2), por volta das 11h, dizendo que iria à casa da mãe. Ela teria deixado os filhos aos cuidados da avó materna, mas não retornou nem voltou a fazer contato com familiares.\nAinda segundo o relato do homem à polícia, ao chegar em casa ele encontrou o celular da mulher e verificou mensagens trocadas com pessoas que se identificavam como agiotas, cobrando supostas dívidas.