Confeiteira Amabhia Chinagria Pereira da Silva, em Goiás (Reprodução/Instagam de Amabhia Chinagria)\nO ex-marido da confeiteira Amabhia Chinagria Pereira da Silva, de 28 anos, morta na frente dos filhos, foi condenado a 80 anos de reclusão por feminicídio. Ele foi acusado de matar Amabhia a facadas em Niquelândia, no norte de Goiás. Após o crime, ele tentou fugir com os três filhos que teve com a confeiteira, mas bateu o carro, abandonou as crianças e saiu correndo, informou a Polícia Militar (PM).\nA decisão do tribunal do júri aconteceu na terça-feira (7). O g1 tentou contato com a defesa, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O júri condenou o acusado a 40 anos pelo crime de feminicídio e acrescentou três vezes o terço da pena por dificultar a defesa da vítima, descumprir a medida protetiva e por ela ser responsável pelos cuidados dos filhos.