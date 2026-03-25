Edney Pereira dos Santos, acusado de matar a empresária Regiane Pires da Silva dentro de uma loja de autopeças, vai a júri popular em Anápolis, na região central do estado. O crime aconteceu em março de 2024.\nO julgamento, que já foi adiado três vezes, será presidido pelo juiz Fernando Chacha. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO), o relacionamento entre o casal era marcado por ciúmes, ameaças e agressões físicas e verbais, tendo a vítima registrado ocorrências policiais ao longo do tempo.\nSegundo os autos, no fim de 2023, a Justiça determinou o afastamento de Edney Pereira por meio de medidas protetivas. No início de 2024, contudo, a vítima pediu o divórcio, o que aumentou os conflitos entre os dois em razão de uma disputa por duas lojas de autopeças na cidade.\nDe acordo com o Tribunal de Justiça, a previsão de encerramento do júri é por volta das 19h, com pausas ao longo do dia. O julgamento conta com sete jurados no total e serão ouvidas dez testemunhas, sendo cinco de acusação e cinco de defesa.