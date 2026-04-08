Suspeito é preso preventivamente por ação da Polícia Civil do Tocantins (Divulgação/PCTO)\nO ex-gerente de fazenda, Péricles Antônio Pereira, investigado por um esquema milionário de desvios e extorsões de dinheiro também operava um “banco clandestino”, concedendo empréstimos com juros de até 6% ao mês, segundo investigação da Polícia Civil. O suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.\nVeja reportagem no JA2: Ex-gerente é preso por extorsão e agiotagem; polícia aponta plano de fuga\nDe acordo com as apurações, o esquema teria funcionado entre setembro de 2021 e meados de 2025, período em que o investigado ocupava o cargo de gerente da unidade de produção da Fazenda Bacaba, em Miranorte.\nA decisão judicial autorizou ainda mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao suspeito e determinou o bloqueio de até R$ 10 milhões em bens, além de valores vinculados a uma empresa investigada por possível participação no esquema.