O ex-gerente de fazenda Péricles Antônio Pereira, de 43 anos, é suspeito de liderar um esquema milionário que envolve cobrança de propina de fornecedores, agiotagem, uso de “laranjas” e lavagem de dinheiro, segundo investigação da Polícia Civil. O prejuízo estimado chega a R$ 10 milhões.\nDe acordo com a apuração, ele utilizou o cargo de confiança para controlar contratos, aprovar orçamentos e liberar pagamentos. A partir dessa posição, estruturou um sistema de extorsão contra prestadores de serviço, com cobrança de percentuais entre 15% e 20% sobre os valores faturados.\nVeja reportagem no JA2: Ex-gerente é preso por extorsão e agiotagem; polícia aponta plano de fuga\nFornecedores relataram que os pagamentos ilegais eram exigidos para manter contratos ativos. Em um dos casos, transferências atribuídas ao esquema ultrapassam R$ 2,4 milhões. Em outro, os repasses documentados passam de R$ 550 mil .