O ex-gerente de uma fazenda teve a prisão preventivamente cumprida durante operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (7), em Miranorte. Ele é suspeito de liderar um esquema que teria desviado cerca de R$ 10 milhões ao longo de quatro anos da propriedade rural, localizada a aproximadamente 100 km da capital.\nO Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa do ex-gerente preso.\nNa operação coordenada pela 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic) de Paraíso, ainda foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Miranorte, Lajeado e Novo São Joaquim (MT).\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito se aproveitava do cargo de confiança para fraudar contratos por meio do superfaturamento de serviços prestados à fazenda. A diferença entre os valores reais e os cobrados era desviada para contas pessoais e de terceiros, incluindo pessoas ligadas a empréstimos informais realizados por ele, o que também caracteriza prática de agiotagem.