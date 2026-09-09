-Vídeo: Miliana corretora (1.3452864)\nDepois de décadas dedicadas ao trabalho doméstico, às bancas de feira livre e às cozinhas de bufês, a corretora Miliana Cândido, de 66 anos, comemora uma nova rotina em Goiânia. A mudança veio com a repercussão de sua primeira venda: um apartamento de luxo avaliado em R$ 7,15 milhões no Setor Bueno, próximo ao Parque Vaca Brava, negociado apenas sete meses após ela ingressar no mercado imobiliário da capital.\nA trajetória de superação ganhou força nas redes sociais não apenas pelo valor milionário do negócio, mas pela história de resiliência de quem chegou a viver em situação de rua com o primeiro filho recém-nascido nos braços. Hoje, ao combater preconceitos ligados à idade e ao envelhecimento, ela faz questão de dividir o mérito da conquista com quem acreditou em seu potencial.