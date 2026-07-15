O estudante de medicina Wallace William da Costa, de 47 anos, vive uma espera que já dura oito meses. Aluno da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), em Araguaína, ele tenta transferir a graduação para a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais. O objetivo é ficar perto da família e ajudar nos cuidados com a filha, que tem diagnóstico de autismo.\nWallace, que já concluiu o 8º período e se prepara para o internato, enfrenta uma distância de dois mil quilômetros entre as duas cidades. Ele afirma que o pedido de transferência foi protocolado na UFNT ainda em novembro de 2025, mas os documentos só teriam chegado à universidade mineira em abril de 2026.\nEm nota, a UFNT informou que a instituição de destino confirmou o recebimento oficial da solicitação em 30 de junho de 2026. Atualmente, o trâmite aguarda uma manifestação do curso de medicina da UFJF para seguir adiante.