Morreu neste sábado (4), em Palmas, o ex-secretário de Estado e ex-deputado Adjair de Lima e Silva, aos 83 anos. A causa não foi informada. O Governo do Tocantins decretou luto oficial de três dias.\nAdjair deixa esposa, filhos e netos. O velório começou na tarde deste sábado, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos. O sepultamento está previsto para este domingo (5), às 10h, no cemitério Jardim das Acácias.\nVeja vídeo no JA1: Morre aos 83 anos Adjair de Lima, ex-secretário do Tocantins\nEm nota oficial, o governo afirmou que Adjair deixou um legado de contribuição à consolidação institucional e ao fortalecimento da gestão pública no Estado.\nJovem morre após acidente em frigorífico em Nova Olinda, diz polícia\nCésio-137: As cenas mais impactantes da série sobre o Césio-137 e o que mostram