Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros após uma confusão em um estabelecimento comercial, em Wanderlândia, no norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o ex-cunhado da vítima.\nO crime aconteceu neste domingo (19) na Avenida João Gomes Valadares. Conforme os militares, testemunhas informaram que o adolescente havia chegado a uma conveniência no momento em que ocorria uma briga generalizada no local.\nDe acordo com a PM, ao tentar intervir para afastar conhecidos da confusão, o jovem foi surpreendido pelo suspeito, que havia deixado o estabelecimento e retornou pouco tempo depois na garupa de uma moto. O homem efetuou disparos contra o adolescente e fugiu em seguida.\nAinda segundo os militares, a vítima e o autor teriam desentendimentos antes do crime. A morte do adolescente foi confirmada ainda no local.