Ex-marido confessou que matou mulher na frente das filhas após discussão sobre horário de buscar as crianças em sua casa. Em entrevista à repórter Yanca Cristina, o delegado Felipe Salla informou que ele agrediu a ex-mulher a facadas após o início de uma discussão.\nO delegado informou que, de acordo com o relato do suspeito identificado como William Constantino Dantas Silva, a mãe deixou as crianças em casa e o combinado era que ela as buscasse às 17h. Entretando, a mulher só chegou no local às 23h.\n“Isso gerou uma discussão entre o casal, que foi se esquentando no local. O autor confessa que pegou uma faca na cozinha e agrediu a mulher com golpes de faca. Nesta casa estavam as crianças, elas presenciaram o fato, razão pela qual o autor foi preso em flagrante”, explica o investigador.\nAinda segundo Salla, o suspeito foi conduzido até a delegacia, foi interrogado e confessou todo o crime.