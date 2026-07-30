Tássio Santos, ex-atacante do Botafogo, morreu na quarta-feira (29), aos 41 anos. Ele foi uma das vítimas da queda de um muro no bairro de Santa Teresa, durante rajadas de vento que atingiram o Rio de Janeiro no fim desta tarde.\nTássio integrava um grupo de pessoas que caminhava na Rua Doutor Júlio Otoni quando um muro cedeu. Além do ex-jogador, mais uma pessoa morreu devido ao desabamento.\nTássio atuou pelo Botafogo em 2015. Ele disputou seis jogos, sendo cinco deles pelo Carioca e um pela Copa do Brasil. Ele marcou um gol com a camisa alvinegra, na vitória sobre o Resende por 3 a 0.\nEmpresário que morreu em acidente na GO-060 estava a caminho da casa da mãe quando houve batida em Goiânia; vídeo\nPescadores passam a noite em ilha após se perderem em rio durante ventania em Goiás\nCorpo de motorista que desapareceu após embarcação virar durante ventania no Lago das Brisas é encontrado