Mais uma edição do Conecta Insights será realizada pela TV Anhanguera nesta quarta-feira (27), a partir das 9h, no Fecomércio Tocantins. O evento reúne líderes empresariais e tomadores de decisão para um aprofundamento sobre as tendências que moldam o ecossistema de negócios e comunicação em Palmas.\nO diretor-geral do Grupo Jaime Câmara no Tocantins, Abrão Falluh Hanna, destaca que o evento é um encontro voltado a negócios, pessoas e decisões que irão influenciar o crescimento da região nos próximos anos.\nO Conecta Insights chega Palmas com propósito claro, aproximar quem faz a economia acontecer aqui no nosso estado, das ferramentas, das ideias e das pessoas que estão desenhando o mercado do futuro”.\nDe acordo com Abrão, o objetivo do evento é transformar a complexidade do mercado atual em oportunidades concretas para empresários locais, discutindo como pessoas e novos comportamentos de consumo influenciam o ritmo de crescimento. Além disso, a iniciativa reforça o papel da TV Anhanguera como parceira estratégica das empresas da região.