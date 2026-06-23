Vídeo mostra o homem em cima da mulher visivelmente vulnerável (Reprodução/TV Anhanguera)\nA Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou o caso de estupro de vulnerável registrado em frente à base da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), na Praia da Graciosa, em fevereiro deste ano. Ao final da investigação, um homem de 26 anos acabou indiciado pelo crime.\nSegundo a corporação, a vítima estava sem condições de oferecer resistência quando sofreu o abuso sexual, ocorrido durante o dia. A investigação reuniu provas técnicas, testemunhais e periciais que subsidiaram o indiciamento. O procedimento seguiu para análise do Poder Judiciário e do Ministério Público.\nA identidade do investigado não consta entre as informações divulgadas pela Polícia Civil. Em razão disso, o Jornal do Tocantins não conseguiu localizar a defesa para manifestação.