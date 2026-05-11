Estudantes e pesquisadores do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) vão apresentar 17 tecnologias na Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) 2026 entre os dias 13 e 15 de maio. As inovações são voltadas especialmente às necessidades do homem do campo.\nA participação da instituição está dividida em duas frentes principais: a Mostra Tecnológica, que exibe 13 produtos e equipamentos, e a Jornada de Extensão Tecnológica, que oferece quatro tipos de serviços e consultorias técnicas.\nVeja o que se sabe sobre queda de helicóptero de Juliano, da dupla com Henrique, em fazenda no TO\nCânions dos Paredões: conheça destino com quedas d'água cristalinas e paredões de 200 metros\nEntenda a disputa judicial e como fica a gestão das UPAs de Palmas após decisão do STJ\nAs soluções abrangem diversas áreas do agronegócio, incluindo a melhoria da produção agrícola, a sustentabilidade e o manejo ambiental. O objetivo é aproximar o conhecimento gerado em sala de aula da realidade das propriedades rurais.