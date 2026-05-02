-Alunos atravessam rio em Itacajá (1.3405076)\nMoradores do assentamento Firmeza, localizado em Itacajá, na região nordeste do Tocantins, enfrentam dificuldades de acesso após a queda de uma ponte que liga a comunidade à cidade. Para não perder as aulas, estudantes estão atravessando um rio a nado (Veja vídeo acima).\nVeja reportagem no JA 2º Edição: Alunos do Assentamento Firmeza atravessam a nado o caminho para ir à escola\nO problema começou após as fortes chuvas registradas nesta semana, que elevaram o nível do rio e danificaram a estrutura da ponte. Sem outra alternativa para chegar à escola, alunos passaram a se arriscar na travessia pela água.\nImagens divulgadas pela reportagem da TV Anhanguera mostram crianças e adolescentes atravessando o rio a nado durante o trajeto até a unidade de ensino.