O estudante do 4º ano de medicina Edcley Teixeira chamou de coincidência o fato de que as questões divulgadas por ele numa live no YouTube antes do exame têm muitas semelhanças com perguntas do caderno de ciências da natureza e matemática do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025.\nEm entrevista veiculada neste domingo (23) no Fantástico, da TV Globo, Teixeira disse que não sabia --apenas desconfiava-- que a prova do Prêmio Capes Talento Universitário que ele havia feito era um pré-teste do Enem.\n"Não sabia [que era pré-teste]. Acho que as similaridades pontuais foram coincidência. Se eles avisassem que era um pré-teste e que você vai ter de assinar um termo de sigilo, que você não pode divulgar pra ninguém, a gente com certeza ficaria mais seguro com o processo", disse ele.\nNa entrevista, Teixeira admitiu pagar para estudantes memorizarem questões de testes, que depois deveriam ser passadas a ele para que fossem usadas no curso online de preparação para o Enem que oferece desde 2022. Mas negou má-fé.