O estudante Leandro Pinheiro, de 25 anos, que devolveu um PIX de R$ 200 mil após ter o valor depositado em sua conta por engano, contou que se mudou para Goiânia há cerca de um ano pelo sonho de cursar enfermagem. Em entrevista ao g1, ele destacou que a honestidade é um “legado de família”.\nDe origem humilde, Leandro ficou emocionado ao contar sobre a vida difícil que levava com os outros dois irmãos na zona rural de Santa Inês, no Maranhão. Antes de se mudar para a capital, ele viveu oito anos em Nova Mutum, no Mato Grosso.\nA gente sobrevivia com uma renda muito baixa como lavradores, caçando coco babaçu, de onde tirávamos o leite e fazíamos o carvão. E quando a gente lembra, até me dá emoção por ser uma história bem humilde. Nosso pai já faleceu, mas deixou um legado de honestidade, tanto ele quanto a minha mãe”, relatou, em entrevista ao repórter Vinicius Moraes.