"Abalada" e com "medo de represália". É assim que Marcello Batista descreve o emocional da esposa após levar um tapa no rosto dentro de um hospital no Tocantins. A vítima de 27 anos, que preferiu não se identificar, é estudante de medicina e denunciou a agressão por parte do médico Ronaldo Messias, que é seu professor.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Médico suspeito de agressão a estudente de medicina já foi diretor do HRG\nO caso foi registrado dentro do Hospital Regional de Gurupi, onde a estudante faz o internato - uma parte do curso de medicina. Segundo a Polícia Civil, a agressão aconteceu depois que a aluna respondeu equivocadamente uma pergunta feita pelo professor.\nO que vem na cabeça da pessoa numa hora dessa é medo. Receio de voltar a acontecer, o medo de uma represália, mas a nossa rede de apoio tem sido forte. Ela está muito abalada, ninguém espera passar por isso em um ambiente escolar, um ambiente de trabalho. A gente tem que ser forte e a gente tem recebido muito apoio de amigos. Não é uma situação fácil, como esposo, como pai de menina, jamais queria passar por uma situação dessa", contou o marido.