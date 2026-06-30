A estudante de fisioterapia morta em acidente com moto aquática saiu do trabalho para passar o dia na praia e planejava voltar para casa à noite. Ana Luísa Lemes Lopes, de 19 anos, estava em uma embarcação que foi atingida por uma moto aquática no Rio Araguaia, em Araguanã, no norte do estado.\nO acidente aconteceu na noite de sábado (27) e causou comoção entre familiares, amigos e colegas da jovem. O condutor da moto aquática, identificado como Jairam Martins da Costa, de 47 anos, fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito apresentava sinais de embriaguez e não tinha habilitação para conduzir a embarcação. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio doloso.\nVeja o que se sabe sobre o acidente abaixo