Uma estudante de 22 anos morreu depois de ser atropelada por um ônibus, em Anápolis, na região central de Goiás. Sarah Sthefany Gomes dos Santos foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana), de acordo com a prefeitura da cidade, mas não resistiu.
Em entrevista ao g1, Loyane Veras, amiga de Sarah, disse que ela era uma menina sonhadora, educada, obediente aos pais e temente a Deus. A jovem era estudante de Química. As duas eram do mesmo ministério de coreografia de música gospel na igreja evangélica que frequentavam, no bairro Calixtolândia.
Lembro sempre que, quando dançávamos, era uma do lado da outra, obedecendo nossa líder", contou.