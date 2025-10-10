Um desentendimento dentro da biblioteca de uma escola particular de Araguaína, norte do estado, levou um adolescente de 16 anos a ferir um colega de 14 anos com um canivete. A vítima precisou de atendimento médico.\nO caso aconteceu nesta quinta-feira (9) e, de acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente suspeito entrou em conflito com um grupo de alunos, que teria feito brincadeiras ofensivas contra ele. O jovem que foi golpeado com o canivete, teria participado instigando as ofensas.\nQuestionada sobre a ocorrência dentro das dependências da unidade, a escola informou que "adotou todas as medidas necessárias e segue acompanhando o caso". Também afirmou que está em contato com as famílias dos estudantes envolvidos, prestando a assistência necessária, e que as aulas estão suspensas nesta sexta-feira (10). Na próxima segunda-feira (13), haverá uma reunião com os pais para compartilhar as medidas de segurança e pedagógicas adotadas pela escola.