A estudante do curso de técnica de enfermagem Liliane Sales, mãe de três filhos, foi morta a facadas na madrugada desta sexta-feira (21) no Setor Nossa Senhora do Carmo, em Nova Veneza, região metropolitana de Goiânia. Após o crime, o suspeito, que era companheiro dela, tentou tirar a própria vida e foi encontrado ferido pela Polícia Militar (PM).\nDe acordo com informações da PM ao POPULAR, a equipe foi acionada inicialmente para uma ocorrência em que uma mulher teria sido esfaqueada e que o autor teria atentado contra a própria vida na sequência. Ao chegarem à residência, os militares encontraram o suspeito ferido por golpes de faca e Liliane já sem sinais vitais em um dos cômodos.\nO atendimento médico foi acionado e prestou socorro ao suspeito, que foi encaminhado ao hospital da cidade e, posteriormente, transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde permanece internado. A equipe médica também confirmou o óbito da estudante. A Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) compareceram ao local para os procedimentos periciais.